Torre eléctrica tendría en jaque a los habitantes de La Castellana en Montería

Las comunidades del barrio La Castellana, en el norte de Montería, advierten que se encuentran en un riesgo inminente tras la ubicación de una torre eléctrica que atraviesa la zona, pues aseguran que esta no ha recibido un mantenimiento adecuado por parte de la empresa encargada. Como solución al problema, proponen que dicha torre sea desmontada.

“La antigua electrificadora de Córdoba pidió permiso para pasar unas líneas de alta tensión que en su momento supuestamente iban a quitar, no compraron predios, no hicieron ningún arreglo, solamente que iban a pasar las líneas y que a determinado tiempo ellos las iban a quitar. Llegó Electricaribe, se le hicieron las solicitudes también y ellos dijeron que ya no se podían quitar”, precisa Deiby López, vocero de la comunidad.

“Nos vendieron a Afinia como la empresa que iba a ser lo mejor para la Costa, para Montería y vamos a ver que son los mismos funcionarios que responden de la misma manera. Dicen que esas líneas de alta tensión ya son una servidumbre y que no está dentro de su plan de gasto quitarlas; que si en algún momento ellos llegasen a quitar esas torres y meterían esos cables subterráneos, le tocaría a la comunidad, pero que ellos en su momento no tienen pesado hacer nada”, agregó el vocero.

Además, manifiesta que la mencionada torre, no solo representan un peligro, sino que también obstaculizan el paso para quienes a diario transitan la zona.

“Esa torre está en plena calle 56, o sea, me parece absurdo que en estos tiempos modernos supuestamente haya una torre que obstaculiza una vía en pleno corazón de una ciudad, y más en una zona de alta valorización como lo es La Castellana. Hay lotes que no han podido edificar porque no les dan entrada, porque están en plena calle”, sostuvo Deiby López.

Finalmente, esta persona señala que “estas torres pasan por edificios, casas, prácticamente se va a convertir en una tragedia el día que Dios no lo quiera llegue a caer una línea de estas de alta tensión. Unas líneas que, entre otras cosas, ya están obsoletas”.

Frente a esta advertencia de la comunidad, La W consultó con la gerente (e) de la empresa Afinia, Liliana Barrios, quien explicó que “después de un proceso de verificación, se pudo determinar que las redes que se encuentran en la calle 56 con 12 del barrio La Castellana, en Montería, fueron construidas en el año 1983, época en la que el sector no se había urbanizado”.

“En este sector tenemos una línea de transporte de alta tensión de 110 mil voltios que interconecta a las subestaciones Montería y Nueva Montería, las cuales suministran energía al norte de la ciudad. Estas torres se encuentran en una zona de reserva que dejó el urbanizador para preservar la infraestructura preexistente y la cual, no está establecida como vía”, anotó la gerente.

Al tiempo dijo indicó que “los tanques reflectivos no fueron instalados por la empresa”.

Pese a esta respuesta, las comunidades de nuevo insisten en que se atienda el llamado y se llegue a una solución concertada.