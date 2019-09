Tres días sin energía eléctrica completa la cárcel Las Mercedes de Montería

A la crisis que enfrenta la cárcel Las Mercedes de Montería, por hacinamiento, se suman los tres días que completa el penal sin el servicio de energía debido a la afectación que sufrió el transformador interno del establecimiento.

Las autoridades precisaron que el daño no podría ser asumido por Electricaribe debido a la millonaria deuda que tendría el centro carcelario con la citada empresa.

“Hace tres días presentamos una contingencia con el transformador interno que sufrió una carga de voltaje y se encuentra fuera de servicio. La empresa Electricaribe no puede hacer los arreglos porque el Inpec tiene una deuda con ellos. En conjunto con el director y con recursos propios vamos a alquilar un transformador que en el día de hoy debe estar llegando”, precisó el secretario de gobierno de Montería, Arturo Mercado.

Al tiempo agrega que “esto es una muestra más que tenemos que prestarle atención a lo que está pasando en este establecimiento porque no se justifica que la obras de adecuación en este establecimiento no se hagan. No se justifica que el municipio tenga 400 millones de pesos, que hubiésemos mandado un convenio y ni el Inpec ni la Uspec digan quién debe firmar y nos quedamos con los recursos. Tenemos que hacerle un llamado al Gobierno Nacional con temas a tratar”.

Cabe indicar que, la cárcel Las Mercedes tiene capacidad para 790 reclusos y actualmente, tendría 1.600.

Mientras, en el penal hay tensión por la amenaza de amotinamiento ante la emergencia.