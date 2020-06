“Tres personas me atacaron, me querían matar”, denuncia periodista de Puerto Boyacá

A las cinco de la mañana del 23 de junio, cuando se desplazaba en bicicleta, el director del medio de Comunicación, Magdalena Centro Noticias, Durlandy Giraldo, fue agredido por tres personas que intentaron, según él, asesinarle en el municipio de Puerto Boyacá.

“Un habitante de calle me hace el pare, normalmente lo había invitado a desayunar, lo lleve a un centro de rehabilitación y por eso, paré, después de haber cruzado algunas palabras, él me dice que está enojado conmigo porque días anteriores había sacado una publicación judicial en donde él estaba. (….) Lo cierto es que no le alcancé a contestar cuando ya me habían golpeado en mi ojo izquierdo”, narra.

Giraldo continúa contado su historia: “Posteriormente alguien me agarra del cuello, me baja de la bicicleta, me hace caminar algunos metros y factor sorpresa se me tira encima y caemos al piso bocabajo, me pone la rodilla sobre la cintura y de esa misma forma intenta estrangularme”.

Mientras uno de ellos lo agredía, otras personas le quitaron los zapatos, dinero y la bicicleta de alta gama con la cual hacía ejercicio y la había comprado hace poco.

Cuenta que le preocupa el hecho, teniendo en cuenta las amenazas que ha recibido, pues hace poco recibió un panfleto amenazante que le dejaron en el conjunto cerrado donde él vive.

“He manifestado varias denuncias a la Unidad Nacional de Protección, (UNP), ellos tienen conocimiento de mi caso, y este último episodio no lo reportado porque se llevaron mi celular y no he podido hablar con la persona que siempre me contacto”, dijo.

Reconoció, las autoridades le han hecho acompañamiento para identificar a todos los agresores. “Voy a poner el denunció por el delito de hurto e intento de homicidio. Ellos me iban a matar de manera, no sé estrangulado”.