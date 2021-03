Turista murió ahogado en una playa del Parque Tayrona por falta de salvavidas

Un turista bogotano murió ahogado en una playa del Parque Tayrona en Santa Marta frente a los ojos de muchas otras personas que, aunque se encontraban en el lugar, no pudieron brindarle ayuda.

Los familiares de César Augusto Bolaño, quien tras sufrir de calambres no pudo salir del mar, denuncian que no había una sola persona rescatista o salvavidas en el parque, no había lanchas para poderlo trasladar a un centro de salud y nadie del personal del parque sabía de primeros auxilios. Esto a pesar de que ellos pagaron un seguro de vida dentro del paquete turístico que compraron para acceder al lugar.

Sebastián Guerrero, primo de César Augusto Bolaño, explicó que en Sigue La W que “yo estaba en el mar con mi primo, él pidió ayuda porque estaba un poco en lo más profundo de lo que yo estaba, nadé hacia él, pero no logré ayudarlo y me tocó gritar para pedir ayuda”.

A César solo logran sacarlo después de reunir toallas y hacer una cadena humana en medio de una situación muy dramática en la que sus acompañantes buscaban salvarle la vida. Sin embargo, el bogotano murió y tuvieron que pasar muchas horas para que llegara una lancha a recoger el cuerpo.

“No hubo salvavidas, no había quién nos ayudara, no nos dieron servicio de primeros auxilios. Fue una médica turista la que intentó reanimar a mi primo”, indicó.

También manifestó que se lograron comunicar con el representante de la aseguradora, y “cuando ya pedimos el traslado de mi primo a Bogotá se empezaron a echar la pelota entre varias entidades”.

Por su parte, el capitán Ibis Luna del Puerto de Santa Marta señaló que “cuando se recibe un llamado de estos, las autoridades hacen un plan para dirigirse al lugar donde ocurrió la emergencia. Desafortunadamente cuando nos informaron, ya la persona había fallecido”.

“Son hechos de investigación, y se sabrá por qué no había ningún salvavidas en el lugar”, dijo.