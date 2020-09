Una menor herida y cerca de 500 casas destechadas dejó vendaval en Córdoba

Una menor de 6 años de edad herida y 500 viviendas destechadas dejó el paso de un vendaval registrado el pasado 6 de septiembre, en el municipio de Puerto Libertador, sur de Córdoba.

“Eso pasó como a las 5:00a.m. el vendaval se llevó todo, una de las niñas mías quedó herida, todo se me mojó, no tengo nada y en mi casa somos dos adultos y siete niños. Una de las láminas de zinc le cayó a mi niña por la nariz, le cogieron cuatro puntos. Le pido al gobierno que me colabore con un techo para vivir porque no tengo nada”, manifiesta una de las damnificadas tras el paso del fenómeno natural.



Foto: cortesía

El alcalde de Puerto Libertador, Eder Jhon Soto, por su parte estableció que “los organismos de socorro hicieron el censo en cuatro barrios afectados del municipio, dando un dato de aproximadamente 500 casas, 11 templos también fueron afectados. Las afectaciones fueron solamente en el perímetro urbano, los cuatro barrios suman un total de dos mil familias de las cuales 500 familias están pidiendo no solo nuestro apoyo sino también de los organismos departamental como nacional, este es un problema de escala mayor”.

Lea contexto: Más de 10 de municipios de Córdoba en alerta por altos niveles de los ríos

Los barrios de mayor impacto fueron 13 de Agosto, Éxodo, La Granja, Villa Esperanza y Miraflores.



Foto: cortesía

Entre tanto, el director de la Oficina de Gestión de Riesgos de Córdoba, Aldrin Pinedo, indicó que en horas de la mañana de este 7 de septiembre una comisión del gobierno departamental, hizo presencia en el lugar de la emergencia para establecer un informe detallado de las personas damnificadas y los daños materiales.

“Se llevaron más de 100 ayudas alimentarias para efectos de entrar a dar respuesta inmediata a lo que significa toda esta tragedia humanitaria. Una vez, tengamos el censo técnico de las afectaciones en el sitio estaré comunicándolo de manera detallada. No obstante, le hemos pedido a los alcaldes que activen los consejos municipales de gestión de riesgos para efectos de estar monitoreando permanentemente todo lo relacionado con vendavales y lluvias”, manifestó el funcionario.

Cabe indicar que, en 14 de los 30 municipios de Córdoba, se mantienen las alertas por los altos niveles de los ríos Sinú y San Jorge. Además, de la alerta por posibles deslizamientos de tierra en el sur del departamento.