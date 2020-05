La situación cada vez es peor con los migrantes venezolanos en Bucaramanga, a pesar de que se han realizado varios traslados humanitarios voluntarios desde la capital de Santander hacia Cúcuta.

[Video] Migrantes bloquean vía hacia Cúcuta exigiendo un viaje humanitario >> https://t.co/PXb5ff39KK pic.twitter.com/rvtWkvnBYq — W Radio Colombia (@WRadioColombia) May 12, 2020

Las personas del vecino país bloquearon la vía nacional hacia Norte de Santander para exigir a las autoridades de Bucaramanga que haya un bus con viaje humanitario voluntario.

"Nos queremos ir, nos queremos ir", es lo que gritan los venezolanos y parados sobre la carretera, piden que Migración Colombia los ayude a regresar a su país.

"Estamos desesperados, no nos escuchan, tenemos niños, hombres de la tercera edad, a ninguno nos montan a los buses, no tenemos dónde hacer las necesidades fisiológicas, queremos regresar a nuestro país, no tenemos para un pan", dicen los protestantes.

Por varios dìas , los hermanos del vecino país han permanecido aglomerados en el parque del Agua esperando un pronunciamiento de la Policía del Área Metropolitana.