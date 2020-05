[VIDEO] Polémica por concejal de Girón que golpeó a un joven

Un video publicado en redes sociales desató polémica luego de que un concejal de Girón, Santander, se viera involucrado en una agresión que cometió hacia un joven de aproximadamente 20 años.

En la pieza audiovisual se registra cómo el concejal de Alianza Verde, Rodolfo Rangel, saca su correa y corretea a un joven y lo golpea en varias ocasiones con su cinturón.

Aunque en un principio se decía que este episodio se orginó porque el joven estaba violando la cuarentena, el dirigente político desmintió esta versión y aseguró que fue en defensa propia, ya que las personas que aparecen en el video tenían un " cuchillo" y lo iban a atacar.

"Yo iba entrando a mi barrio, faltando 20 para las 11 de las noche, me aparece en una moto, pasa y me agrede verbalmente, el señor me dice unas palabras horribles, yo le digo, qué es lo que pasa, me bajo del carro y se me viene a atacarme, se va y luego vuelve con cinco muchachos más, vienen con cuchillos, yo estaba solo , yo traté de defenderme, yo sostengo que le pegué un correazo, uno solo, no fue más".