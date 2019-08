Video muestra cómo un menor amenaza con arma cortopunzante a un orientador en Bucaramanga

En un video que se hizo viral se registra un rifirrafe entre un estudiante del colegio Francisco de Paula Santander, que está ubicado en el barrio Santander y un entrenador.

En este enfrentamiento el niño coge un arma corto punzante y se ve cómo tiene la intención de amenazar o atacar a un entrenador del Inderbú.

Los compañeros que presencian el episodio, le gritan, “Keiner no, Keiner cálmese, no lo haga, Keiner no, no”.

A pesar de que el orientador se aleja, el niño en varias ocasiones acciona el cuchillo que tiene en sus manos, pero no alcanza a agredir físicamente al docente.

"Ese video es cierto, es una situación desafortunada, el niño se fue para su casa, regresó al colegio con esta arma blanca, y ya , pasó lo que pasó se ve en el video, los docentes contactaron a Policía de infancia y adolescencia, se llevaron al estudiante, el menor no volvió al colegio, se intentó contactar a la mamá, no fue posible ubicarla, y este caso quedó en manos de Policía de infancia y adolescencia, fue detenido, lo absolvieron pero no ha vuelto a la institución educativa", dijo, Ana Jazmín Pardo, secretaria encargada de educación.

Alirio Amador, líder comunal del barrio Santander , dijo que, " el hecho que se ve en el video no es en el barrio, pero no logro reconocer si la pelea se dio al interior del colegio.