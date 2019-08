[Video] No habrá sanción por parte de Tránsito para conductor que saltó un separador

A pesar de que hay registro de un video en el que se muestra que un conductor de un bus del servicio público de la empresa Unitransa se monta y se atraviesa por el separador de la calle 105 en Provenza, poniendo en peligro a la comunidad, no será multado, ni sancionado por la dirección de Tránsito de Bucaramanga

Juan Pablo Ruíz, director de la entidad, dijo que solo le enviarán una carta con un llamado de atención a la empresa de transporte público.

"Mandarle una carta a la empresa la cual está afiliada, haciendo un llamado de atención de que deben cumplir con las normas, ponerle un tipo de comparendo o sanción , no se puede , necesita autorización del Ministerio de Transporte, aquí en Colombia no es válido que se haga una sanción a pesar de que haya imágenes o vídeos, no estamos facultados", dijo.

El director de tránsito explicó que a pesar de las pruebas , el código nacional de tránsito no prevé este tipo de situaciones.