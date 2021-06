Visita de ministra de Educación a Santa Marta terminó en protesta

Estudiantes que integran el comité del paro en la Universidad del Magdalena, protestaron a las fueras del auditorio donde se encontraba la ministra de Educación, María Victoria Angulo, quien participaba de la socialización del acuerdo 'matrícula cero' para 20 mil personas de pregrado de estratos 1, 2 y 3 del departamento.

Los manifestantes aseguraron que el acto se realizó a puertas cerradas, sin participación de los activistas y los jóvenes que participaron del conversatorio, fueron escogidos a dedo. Además, reprocharon el naufragio del proyecto de ley en el Congreso que buscaba reglamentar la gratuidad en la educación superior pública.

El grupo de estudiantes le pedían a la funcionaria que les permitiera dialogar sobre la tal gratuidad, dado que insisten que necesitan tener garantías que la iniciativa sí será permanente y no una cortina de humo para aplacar las movilizaciones en el país.

La ministra en diálogo con W Radio y dijo que la no aprobación del proyecto de ley por los congresistas, no significa que la gratuidad no se vaya a dar, y agregó además que, la propuesta de los senadores de la bancada alternativa carecía de requisito, como por ejemplo la fuente de financiación.

A la salida el vehículo que transportaba a la ministra Angulo por poco atropella a uno de los estudiantes.