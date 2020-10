El Instituto Nacional de Cancerología desmiente los mitos del cáncer de mama

El 19 de octubre de cada año se conmemora el día internacional contra del cáncer de mama. En Colombia, cada año se diagnostican 13.380 casos nuevos y se presentan 3.702 muertes por este cáncer.

En diálogo con La Hora del Regreso, Carolina Wiesner, directora general del Instituto Nacional de Cancerología, mencionó que actualmente: “la buena noticia es que el cáncer en general se ha convertido en una realidad no tan lejana para el mundo y para Colombia”.

Además, resaltó la importancia de que las mujeres se hagan el autoexamen y luego los exámenes correspondientes: “recomendamos que las mujeres diferencien los cambios en su cuerpo, después de los 30 o 40 años es importante revisar las glándulas mamarias, notar que no se vea una apariencia rara, si se presentan anomalías es mejor solicitar una cita con el especialista”.

Por último, Wiesner mencionó los mitos que existen sobre el cáncer de mama.

“Las mujeres usualmente creen que cuando tienen un golpe se les genera el cáncer, también creen que cuando una masa no duele no es cáncer; por otro lado, el uso de brasier con varilla no aumenta la posibilidad del cáncer, el consumo de café tampoco. Además, no es cierto que el uso de desodorante puede generarlo y, por último, el consumo de vitamina E no previene el cáncer de mama”.