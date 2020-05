En La Prueba ponemos a prueba al director de Fedesarollo

El director de Fedesarollo, Luis Fernando Mejía, se puso a prueba sobre los mitos y realidades que existen alrededor del coronavirus. Por su parte, Otto Sussman, especialista en Enfermedades Infecciosas, nos ayudó a aclarar las respuestas.

¿Son seguros los tapabocas de cobre?

Luis Fernando Mejía: Diría que no.

Otto Sussman: No están aprobados por ninguna autoridad que diga que sí sirve. Si es verdad que el virus se adhiere menos al cobre, pero la duda es cómo se garantiza su limpieza.

¿Lavarse las suelas de los zapatos es esencial para protegerse de la COVID-19?

LM: Entiendo que no.

OS: Aunque es una práctica que puso el Ministerio, no tiene ninguna evidencia de que sirve. El virus no sobrevive en el cemento. Si me quito los zapatos con las manos, es muy importante lavarse las manos.

¿El virus se puede transmitir por compartir alimentos?

LM: Diría que no, mientras no haya contacto directo entre las manos o boca.

OS: Si te doy un bocado es porque estoy cerca de la otra persona. Los cubiertos tienen contacto con las mucosas, mejor no hacerlo.

Recuerde que es primordial lavarse las manos y cumplir con las recomendaciones de higiene que nos han dado desde el Gobierno Nacional.

Usted puede compartir sus inquietudes a través de notas de voz por WhatsApp al 316 4682635 y con expertos resolveremos los mitos y realidades de la COVID-19.

