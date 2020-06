En La Prueba ponemos a prueba al gobernador del Meta

El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, se puso a prueba sobre los mitos y realidades que existen alrededor del coronavirus. Por su parte, Otto Sussman, especialista en Enfermedades Infecciosas, nos ayudó a aclarar las respuestas.

¿Es seguro el uso de la Ivermectina como tratamiento contra COVID-19?

Juan Guillermo Zuluaga: No, no es seguro. No hay evidencia científica que lo confirme.

Otto Sussman: La Ivermectina, como medicamento, es muy seguro. Hay un estudio que se hizo en el laboratorio y decía que rápidamente se eliminaba el virus. Pero no hay evidencia en el uso directo y no hay autorización de la OMS para usarlo.

¿Una persona con tapabocas podría contagiarse si es víctima de un escupitajo o un estornudo en la cara?

JG: Sí, porque está el riesgo de que están expuestos los ojos.

OS: Los elementos de protección personal no son 100% seguros, hay que tener todas las precauciones.

¿Se puede reutilizar un tapabocas desinfectado con alcohol?

JG: No, no es conveniente.

OS: No hay una seguridad de que si hago la aspersión vaya a estar bien limpio.

Recuerde que es primordial lavarse las manos y cumplir con las recomendaciones de higiene que nos han dado desde el Gobierno Nacional.

Usted puede compartir sus inquietudes a través de notas de voz por WhatsApp al 316 4682635 y con expertos resolveremos los mitos y realidades de la COVID-19.

