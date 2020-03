Hasta un año se podrían extender medidas de mitigación por coronavirus: Minsalud

Durante una audiencia virtual con congresistas de la Comisión Séptima del Senado, el ministro de Salud, Fernado Ruiz, aseguró que según estudio de la Universidad de Harvard es muy probable que se presente un rebrote del Coronavirus en países como China que al parecer ya están superando la emergencia lo que puede reactivar la tasa de infección en un 70 u 80 por ciento.

Por ello, Ruiz aseguró que es un tema serio que requiere de cuidado “este es un tema de larga data, nos va llevar no un mes, no dos meses, no tres meses, por ellos los presupuestos que estamos adecuando en el Instituto es un tema que nos puede llevar prácticamente todo el año”, agregó.

El jefe de la cartera de Salud dijo que es muy probable que se tomen nuevas medidas de aislamiento preventivo comunitario para evitar el aumento exponencial en el número de casos.

Adicionalmente Ruiz reiteró que el sector salud va tener una inversión de 4.6 billones de pesos para compensar la caída de recursos de cotización.

Habrán unos montos para la atención de personas contagiadas con Covid.19 como por ejemplo, la compra de cartera por 700 mil millones, anticipos del presupuesto máximo de recobro por 800 millones y por Findeter 240 mil millones para las IPS “es decir que casi que le aseguraremos 1 billón de pesos diractamente a las IPS para que les de un respiro importante para los próximos 2 meses”.