¿Los gatos transmiten el coronavirus?

Los gatos no transmiten el coronavirus, según lo que se conoce en términos científicos. Así lo aseguró Dadilde Carvajal, dueña del café Cálico y veterinaria, en Sigue La W. A esto añadió que “nosotros sí podemos contagiar a nuestros gatos”.

Le puede interesar: Denuncian maltrato animal en guardería canina de Chía

Por otra parte, Carvajal explicó que “hay mucha desinformación” en torno a este tema, puesto que los artículos periodísticos contienen “anuncios amarillistas”, y esta “desinformación” es interpretada erróneamente por la ciudadanía.

La dueña del café Cálico afirmó que, si el dueño o la mascota es infectado, deben aislarse, usar el tapabocas (en el caso del dueño), estornudar lejos, lavarse las manos frecuentemente y evitar el contacto con besos y abrazos fuertes.

Sin embargo, reiteró que esto “no significa que los gatos, después de estar infectados por nosotros, sean infecciosos. En la mayoría de los casos, los gatos no han desarrollado mayores síntomas de la enfermedad. No tiene que ver que las mascotas nos contaminen”.

Por último, resaltó que “en los casos que se ha encontrado un resultado positivo en las mascotas, es porque la exposición de estas ha sido excesiva”. No obstante, un buen cuidado del dueño hacia su mascota puede “controlar el virus”.