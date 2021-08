¿Qué es heat exhaustion? El trastorno que sufrió Jessica Cediel en Tokio

La presentadora Jessica Cediel, quien reveló que dejó el programa Bingos Felices por una oferta de trabajo de Univisión, contó en redes sociales que sufrió un trastorno por las altas temperaturas que se viven en Tokio en medio de los Juegos Olímpicos.

“Tokio me dio la bienvenida. Acá está haciendo mucho calor, como saben las temperaturas están demasiado altas y me dio un heat exhaustion, una deshidratación fuerte por el calor, entonces me tocó parar bajo la supervisión médica”, mencionó.

“Es una vaina super rara que, si no se trata a tiempo, puede ser peligroso. Gracia a Dios se trató bien y me mandaron mucho reposo para que el cuerpo se recupere”, agregó.

Cabe resaltar que Cediel les había mostrado a sus seguidores el lujoso hotel en donde se está hospedando durante los JJOO, desde ese entonces no había vuelto a compartir contenido con sus fans.

¿Qué es heat exhaustion?

Según la Clínica Mayo, el heat exhaustion, o en español ‘golpe de calor’, “es un trastorno ocasionado por el exceso de calor en el cuerpo” que se da por la exposición prolongada a las altas temperaturas.

Destacan que este trastorno debe ser tratado con urgencia, puesto que puede dañar “el cerebro, el corazón, los riñones y los músculos”.

Asimismo, destacan algunos síntomas del heat exhaustion: alta temperatura corporal, comportamiento corporal o mental alterado (confusión, agitación, dificultad para hablar, convulsiones, etc), náuseas o vómito, piel enrojecida, respiración rápida, frecuencia cardiaca alterada y dolor de cabeza.