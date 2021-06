Sin oxígeno: Escasez del suministro, precios elevados y capacidad de UCI a tope

Ingrid Reyes, directora de la Cámara de la Industria de Gases Industriales y Medicinales, afirmó en Sigue La W que “se está dando abasto a la demanda con mucha dificultad”, puesto que en “este tercer pico varis IPS han incrementado” el consumo de oxígeno “por lo menos en el doble”. En algunos casos, como en la costa o en Antioquia, “a veces el consumo aumenta hasta siete veces”.

Esto genera una “dificultad logística”, según explicó Reyes, debido a que “la disponibilidad del oxígeno empieza a ser reducida y los vehículos para movilizar el gas medicina, en algunos casos deben movilizarse hasta dos o tres días”. Además, este pico “no dio una mayor capacidad de reacción”.

Al problema de la pandemia se le suma el paro nacional que se vive en el país desde el 28 de abril, tal como dijo la directora de la Cámara de la Industria de Gases Industriales y Medicinales, puesto que “ha complicado aún más la ecuación. Hemos logrado salir adelante, esperamos seguir haciéndolo. Llamado al levantamiento de los bloqueos”.

“Los productores y comercializadores de oxígeno se encargan de brindar concentradores y cilindros, pero, a pesar de numerosas importaciones, con el propósito de atender pacientes, mucho de ellos han quedado varados en Buenaventura”, indicó.

Por su parte, Yesid Camacho, secretario de Salud y Seguridad Social de ANTHOC, aseveró que esta crisis “viene básicamente desde el principio de la pandemia”. Tal como dijo Ingrid Reyes, Camacho reiteró que “se ha aumentado el consumo”, pero el problema no reside en “que haya un desabastecimiento en los hospitales, lo que está faltando son nuevos puntos de oxígeno”. “Hay más ocupación en las UCI”. Además, manifestó que “está faltando nuevos cilindros”, por lo que “prestar servicio en esas condiciones es muy grave”.

Por otra parte, el secretario de Salud y Seguridad Social de ANTHOC dijo que uno de los grandes perjudicados por esta crisis son “los pacientes no COVID. Son los que han tenido mayores problemas con el tratamiento de oxígeno en casa. Esos pacientes deben ser recibidos en los hospitales, no pueden dejarlos dos o tres días sin oxígeno en una casa”.

Lina María contó su experiencia con una bala de oxígeno. En la entrevista, aclaró que “tuve una embolia pulmonar”. “Me dieron un tanque grande, uno portátil y el concentrador de oxígeno. Dejé de usarlo a los dos o tres meses. Todavía no han ido a recoger los equipos. Llevamos desde diciembre de 2019” en esta situación.

Los equipos estaban en casa de un familiar de Lina. Este se mudó, por lo que Lina avisó a su EPS, pero “van dos veces que acuden a la dirección distinta”.

Personas que han buscado oxígeno en Bogotá y otras zonas del país han tenido dificultades porque no hay suministro, porque conseguir una bala o concentrador no es fácil y si se desea adquirir es muy costoso. Adicionalmente, pacientes que han hecho uso de estos elementos no los regresan afectando a quienes lo necesitan por estos días.