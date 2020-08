¿Vacuna del coronavirus o un placebo? El doctor voluntario que no sabe qué le inyectaron

En diálogo con W Fin de Semana, el doctor Elmer Huerta nos comentó que en un mundo en donde es habitado por más de 7.000 millones de personas, solo "1.000 seres humanos fueron escogidos para aplicarles la vacuna de Moderna, que ya se encuentra en la tercera fase".

El médico destacó, que, aunque sintió miedo, en el momento en el que le aplicaron la inyección, sabe que está es la única manera para que pronto se llegue a la vacuna que podrá ponerle fin al virus. "Es verdad, tuve un poco de miedo, pero es el típico temor que nos da ante lo desconocido. Como científico, estoy convencido que esta es la única manera que vamos a lograrlo, es necesario el ensayo clínico".

Huerta comentó, que después de llegar al hospital y leer un documento de 21 páginas del consentimiento informado, ingresó una doctora, quien fue la responsable de examinarlo y comentarle que ya todo se encontraba listo para que la "computadora me sorteara a uno de los dos grupos del estudio: el que recibe la vacuna o el que recibe el placebo".

"Yo no sentí ningún dolor cuando me aplicaron la inyección, el líquido no produjo ninguna reacción".

