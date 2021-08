A Colombia llega la comedia negra de clases sociales ‘Las mejores familias’

En diálogo con La Hora del Regreso, el director de esta película, Javier Fuentes-León, dio detalles de esta producción protagonizada por Tatiana Astengo, Gabriela Velázquez, Gracia Olayo, Grapa Paola y el actor colombiano Roberto Cano. Una producción de Dynamo y El Calvo Films.

Esta comedia negra llevará al espectador a descubrir un secreto que, después de varias décadas, desatará una gran discusión entre dos familias muy amigas durante una celebración de cumpleaños.

Y es que esta película explora las diferencias de clases sociales, los lujos, la opulencia, el racismo y la incomodidad ante la diferencia, que hacen parte del día a día en estas dos mansiones, que hacen alusión a la situación social de dos países latinoamericanos tan similares como Perú y Colombia.

"Me interesa que el público se puede ver, en cierta manera, conectado con esas familias. Esta es una comedia ácida, negra y mordaz para que el público conecte con estos personajes y reflexione (...) Tenemos miedo al otro, es una estrechez mental de no conocerlo, y no quiero ser optimista, mientras sigamos teniendo estos pensamientos de la colonia, seguirá existiendo la desigualdad de clases", comentó Fuentes-León.

Las mejores familias, apoyada por el programa Ibermedia en la modalidad coproducción, tuvo su premier internacional en la selección oficial de la 15a Festa del Cinema di Roma, que se celebró del 15 al 25 de octubre de 2020, y después participó en la competencia internacional de la 25a edición del Festival de Busan (BIFF), en Corea del Sur, uno de los más importantes de Asia, que tuvo lugar del 21 al 30 del mismo mes en 2020.