Aida Victoria Merlano compartió video donde su mamá le envía emotivo mensaje de cumpleaños

En días pasados, la influenciadora digital celebró su cumpleaños número 21, junto a su novio, familia y amigos en un evento privado. En el encuentro, su pareja, Lumar Alonso, le regaló una lujosa camioneta.

Algunos de sus seguidores le preguntaron Aida Victoria si su mamá estuvo presente en la fiesta, a lo que la modelo contestó que la mujer no asistió, pero que en cambio, le envió un ramó de flores y un video desde el centro de reclusión en el que está en Caracas.

En sus historias de Instagram expresó que las palabras que la exsenadora le manifestó le conmovieron al punto de las lágrimas. "Me siento extremedamente orgullosa de ti. Le doy gracias a Dios por haberme dado una hija como tú. Me siento orgullosa de todo lo que has logrado con tu vida", fue parte del mensaje que dejó ver Merlano de su mamá.

En el breve clip se puede ver a la controvertida política sentada en un cómodo mueble, vestida elegantamente en un lugar que tiene la apariencia de ser una sala de estar.

Hace un par de meses, Aida Victoria le confesó a sus seguidores que se casaría en la capital de Venezuela, con la meta de que su mamá pueda asistir con un permiso especial que le otorgan las autoridades.