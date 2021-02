Al borde del llanto, vendedor ambulante les pide a policías que no le quiten su mercancía

En un video difundido en redes sociales se muestra cómo un vendedor ambulante de tapabocas de tela le pide a un grupo de policías que no le quite su mercancía, pues es su único medio para ganar dinero en medio de la pandemia.

El hecho ocurrió en la carrera 13 con calle 11 de Funza, Cundinamarca, lugar en el que también le habían quitado más mercancía, según reconoció el vendedor.

“Es lo único que tengo porque el sábado me lo quitaron y no me lo han devuelto. Conseguí este plante para poder trabajar y buscar lo de la comida. Ese día no me dijeron nada”, dijo el vendedor a punto de llorar.

El ver que no entregaba los tapabocas, un hombre, que se identificó con su carné como inspector de la Policía, le dijo que el operativo se estaba haciendo adecuadamente, sin abusar del vendedor.

Cabe resaltar que en las imágenes se aprecia que los policías no utilizaron la fuerza o malos tratos con el comerciante.

Finalmente, los uniformados se llevaron la mercancía del vendedor y le pidieron ir a la estación de Policía para hacer el papeleo.