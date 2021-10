Alec Baldwin se reunió con la familia de Halyna Hutchins, mujer a quien le disparó

Se conocieron nuevos detalles sobre la vida de Alec Baldwin tras disparar por accidente a Hayla Hutchins, una directora de fotografía, en un set de grabación. Esta vez se reveló que se reunió con la familia de la mujer que falleció.

Según información de la Revista People, el pasado sábado 23 de octubre se reunió con el esposo de Halyna, Matthew Hutchins, y su hijo. Los tres se habrían citado para desayunar en un restaurante en Nuevo México, Estados Unidos.

De acuerdo con la misma revista, el actor Alec Baldwin habría llegado visiblemente afectado por la situación. Incluso los reporteros aseguran que la tristeza era notable en su rostro cuando estuvo con la familia de la directora de fotografía.

El Daily Mail también informó que han tenido distintos acercamientos tras el lamentable hecho. Justamente Matthew Hutchins aseguró para el medio que se ha comunicado en varias ocasiones con el tres veces ganador de los Premios Emmy.

Su reunión con los familiares de la mujer que trágicamente falleció en el rodaje de una película ocurre justo después de pronunciarse por el hecho en sus redes sociales.

Recientemente compartió unas declaraciones a través de su cuenta oficial de Twitter. “No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se cobró la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada. Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia”, dijo Alec Balwin.

Sobre el caso, se sabe que continúan las indagaciones para determinar cómo fue que un arma de utilería cobró la vida de una persona en las grabaciones de la película “Rust”.

También se sabe que Dave Halls, el asistente de producción que entregó el arma a Baldwin, fue despedido de otra producción por un accidente donde resultó herida una persona.

A continuación la imagen que se filtró de Alec Baldwin con la familia de la mujer que mató accidentalmente.

Alec Baldwin hugging Matthew Hutchins, the widower of Halina, a cinematographer who he shot and killed on the set of his new movie Rust last week -no more old west duel ! pic.twitter.com/LAL1VUb7Zw