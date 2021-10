Stella Santana participa en el disco "Blessings and Miracles" de Carlos Santana

Stella Santana realiza una colaboración en el nuevo disco de su padre (Carlos Santana), “Blessings and Miracles”, en la canción “Breathing Underwater”, junto a Avi Snow y MVCA.

Stella Santana, vocalista, compositora y productora estadounidense, contó en La W que “la canción surgió durante el covid en época de confinamiento. En agosto me enteré que estaba embarazada y no me sentía bien. Un amigo me mostró esta canción y me gustó mucho. La grabamos a comienzo de año antes que naciera el bebé con Avi Snow y MVCA, a mi papá le gustó tanto que pidió relanzarla grabando su guitarra”.

Manifestó que “no fue difícil trabajar con mi padre porque él fue el que se nos acercó para grabar sobre la canción que ya existía. Él solo la perfeccionó y se volvió a lanzar”.

Le puede interesar:

Stella Santana explicó que cuando comenzó a hacer música sus padres siempre la apoyaron, “yo solamente lo empecé a hacer. Mientras aprendía me surgieron dudas en el camino, y mis padres me aconsejaron por lo que tienen un amplio conocimiento en el tema de la industria musical”.