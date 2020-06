Alex Fernández estrena ‘El Tiempo no Perdona’ como dedicatoria a su padre

Con esta nueva canción, ‘El Tiempo no Perdona’, Alex Fernández envía un mensaje muy fraternal y hogareño en donde invita a valorar los momentos y estar unidos a los seres queridos.

Es dirigida musicalmente por Francisco Javier Ramírez López y compuesta por Francisco Elizalde, quienes son colaboradores cercanos de la familia Fernández desde hace varios años.

“Mi papá siempre ha estado súper involucrado en todo lo que estoy haciendo, pero el que me está manejando la carrera y dirigiendo es mi abuelo. Él fue el que empezó conmigo y mi papá me va a estar apoyando para lo que yo quiera”, comentó.

Esta canción está acompañada por un video lyric en el que Alex vuelve tiempo atrás y cuenta el ciclo de la vida a través de un padre e hijo. Cuenta con imágenes de archivo de entre Alex Fernández y su mentor al que considera su mejor amigo y en el que confía para contarle sus experiencias.

“El video me encanta y me ha hecho llorar como pocas cosas me hacen llorar en la vida y mi papá también lloró con el videoclip. Habla del ciclo de vida de un hijo y un papá en una forma universal. Creo que la mayoría de personas se van a poder identificar con esta canción y con el video más que nada”, comentó.

Por otro lado, recordó el momento en el que cantó junto a su papá y abuelo en un escenario, “para mí fue más que un sueño hecho realidad. Gracias a Dios se pudo dar la oportunidad de poder compartir escenario con los ídolos de la música, más que las dos leyendas que son, y eso es algo que se quedó súper marcado en la historia y siempre de lo voy a recordar, fue de los mayores logros de mi vida”.