Amy Lee, vocalista de Evanescense presenta "Use my voice", un llamado a un mundo más justo

En W Fin de Semana, Amy Lee, vocalista de Evanescence, comentó el grupo ha hecho varios proyectos en medio del confinamiento, trabajo que realizaban a inicios de 2020. Dijo que ha servido para crear nuevas canciones y conocer historias que los inspiran.

En ese sentido, señaló que "Use my voice" nació luego de conocer la historia de una persona cercana y encontró que "la voz es poderosa, nadie te la quita, es algo que no se puede arrebatar".

Aseguró que el nombre de la agrupación lo pensaron para que solo fuera asociado con ellos, aunque en un principio no creían que tuviera éxito, el tiempo mostró lo contrario.

Por otro lado, para ella "ha sido espectacular ser madre" porque han pasado muchas cosas espectaculares junto a su hijo. Además, porque en casa ha creado canciones y eso se evidenciará pronto, relató.