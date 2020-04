‘Ana’, el nuevo proyecto autobiográfico de Ana de La Reguera

Ana de la Reguera es una de las actrices más reconocidas de México y ahora regresa con una serie autobiográfica, producida por Comedy Central y Amazon Prime.

Escrita, producida y creada por ella misma, ‘Ana’ consta de 10 episodios en los que desahoga todos sus demonios y frustraciones, burlándose de ella misma.

“’Ana’ es una comedia inspirada, un poco, en mi vida personal pero prácticamente es inspirada en una mujer que está viviendo una adolescencia tardía, a punto de cumplir 40 años, y que tiene que perderse para encontrarse a ella misma”, contó Ana de la Reguera.

La serie es una mezcla entre la realidad y ficción que ha vivido la actriz en los últimos años. Esta producción es dirigida por Carlos Carrera, cineasta, quien podría considerarse incondicional para de La Reguera, ya que la ha dirigido en proyectos importantes como ‘Capadocia’ y la película ‘El traspatio’.

La mexicana contó que creció en un mundo que se dejaba llevar por las apariencias, que la criaron para ser una mujer perfecta, es por eso que cada episodio se titula con alguna etiqueta que alguna vez pudieron decirle: Marihuana, Americana, Hermana, Banana, Lesbiana, Veterana, Anciana, Humana, Veracruzana y Marrana.

Asimismo, recordó lo curioso que fue que su papá estuviera en la serie y escenas que en la vida real si sucedieron, “nunca pensé que a mi papá le interesara actuar y me él preguntó quién lo interpretaría, le dije que mandara el casting. Fue el primero que contrataron, él no lo entendía y siempre me enviaba una mejor audición”.

Aparte de Tina Romero como su madre, actúa Andrés Almeida, uno de los intereses amorosos de la actriz; Eduardo España, quien hace el papel de su manager; y Paulina Dávila con un rol importante adentro pues la lleva a experimentar su primera relación lésbica y el abre los ojos en como el orgasmo y la masturbación femenina.

Recuerde que puede disfrutar de la serie de ‘Ana’ por Amazon Prime y Comedy Central.