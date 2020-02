Andee Zeta estrena ‘Señales’

Después de tomar su propio camino y dejar a un lado a Diamante Eléctrico, Andee Zeta continúa explorando diferentes géneros musicales y esta vez llega con ‘Señales’.

Esta nueva canción cuenta con ritmos urbanos, una pegajosa letra y gran capacidad vocal por parte de Andee. Aunque, no se queda a un lado la producción y composición musical.

“Respecto a lo urbano he tenido una dualidad. Yo no soporto y me da mal genio que me pongan reggaetón en el día, solo para la fiesta. Siempre me dejo llevar por los sentimientos y conectar con la gente. He hecho canciones románticas o de otros géneros, entonces ahora tomé el impulso para sacar mi música”, expresó Andee Zeta.

‘Señales’ ya se encuentra disponible en todas las plataformas musicales.