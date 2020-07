Andrea Serna cuenta si está de acuerdo con 'correazos'

La presentado Andrea Serna usó sus redes sociales para responder las preguntas de sus seguidores.

Un usuario le preguntó en Instagram si estaba de acuerdo con corregir a los hijos "a punta de correazos", especialmente a su hija Emilia, quien tiene cinco años.

Le puede interesar: Tini Stoessel defiende a Danna Paola y a Sebastián Yatra

"No, nunca", dijo sorprendida. "Yo prefiero otra manera de corregir, yo soy más de sentarla y hablarle. Que se note que algo no me gustó", señaló.

La presentadora manifestó que prefiere recurrir al diálogo y a los buenos argumentos.

"No soy furiosa, pero cuando son momentos de corregir cambio el tono de la voz y uso argumentos fuertes. No llego ni a palmadas y a correazos", aclaró.

Le puede interesar: Las funciones de Telegram que usuarios de Whatsapp quisieran tener

Algunos usuarios apoyaron las palabras de Serna, mientras que otros dijeron que por esta vía los niños pueden crecer siendo groseros.