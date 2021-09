Andrea Valdiri le responde a quienes la señalan de lavar dinero

La modelo y bailarina barranquillera, quien suma más de seis millones de seguidores en su cuenta de Instagram, se cansó de los señalamientos de los que ha sido víctima por parte de algunos cibernautas que la han acusado de lavar dinero, argumentando que esta sería la razón por la que influenciadora ha podido adquirir sus lujosas propiedades en los últimos años.

Valdiri le aseguró a quienes la acusan de hacer "negocios fraudulentos" que su trabajo en las redes sociales la han convertido en una exitosa figura publicitaria a la que varias de marcas buscan para que paute sus productos en Instagram.

Lea aquí: “Que se lo gane un hambriento… de fama”: Marbelle sobre MasterChef

"En las redes sociales se mueven miles de masas y yo tengo más de 6 millones de seguidores. ¿Saben ustedes cuánto ventas y dinero le genero a esas marcas? Esa es la forma en la que yo gano dinero y contruyo mis sueños. Lo que pasa es que le cogí la caña a esto, me empapé en el tema y me he convertido en una experta en relaciones comerciales", afirmó.

Aseguró que gran parte de sus ingresos son generados por los contratos que ha firmado con grandes empresas para ser su imagen: "Mi amor, esta carita que tú ves aquí vale y vende muchísimo".

Le puede interesar: Alicia Machado protagoniza otro escándalo al emborracharse y nadar sin ropa

Además, afirmó que como generadora de contenido monetiza en las plataformas como YouTube, Facebook e Instagram todos sus videos.

"Entendamos que no todo es el lavado, el traqueteo y la vaina... ¡A todo le meten malicia! Si tú sigues pensando eso, no vas a avanzar y te invito a que lo hagas para que salgas adelante", señaló.