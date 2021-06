Artesano colombiano elegido entre los 100 mejores del mundo en premios de diseño

El artesano impresionó a los jurados del 'Codaworx Awards' con la propuesta de su obra con los vitrales de la Catedral Santo Eccehomo, de Valledupar, un proyecto que inició en 2017 y que contó con un equipo de trabajo conformado por más de nueve personas de varias regiones del país, y que fueron lideradas por él.

Daniel Castillo le contó a La Hora del Regreso que tiene más de 30 años de experiencia en la vitrofusión y con su impresionante trabajo ha recorrido galerías, museos, eventos y espacios, públicos y privados, en Inglaterra, Canadá, Estados Unidos y Venezuela, poniendo en alto el nombre de Colombia en este arte.

Y es que, con esta obra basada en un concepto contemporáneo con contenido litúrgico en la Catedral Santo Eccehomo de Valledupar, se está midiendo como más de 100 propuestas de vitrales en todo el mundo.

Este premio que reconoce a los mejores proyectos de arte internacionales, diseñados para espacios interiores, arquitectónicos o públicos le encarga a el público que sean ellos quienes escojan su obra favorita por medio de la página web solo hasta hoy.

¿Cómo votar por Daniel Castillo?

Para quienes desean votar pueden hacerlo entrando a este link: https://bit.ly/2SBD3sg. Una vez en el sitio deben buscar el nombre de su obra que es 'Stained glass Windows for the Cathedral SAINT ECCEHOMO of Valledupar, Cesar, Colombia, South America', y dar clic en el botón de 'VOTE'. Es necesario mencionar que la lista de nominados está en orden alfabético y también puede ubicarse contando hasta el número 81, si está votando desde el celular.



