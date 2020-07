Así reaccionó novio de Daniella Álvarez al enterarse de su cirugía

Durante su proceso de recuperación, la exreina Daniella Álvarez ha sido abierta sobre cómo ha sido su evolución luego de someterse a la amputación de su pie izquierdo.

Esta vez, su novio Lenard Vandera la acompañó en un video en vivo en Istagram y en el que contaron cómo fue la reacción él cuando se enteró de la operación.

Le puede interesar: Las aplicaciones de fotografía que podrían ser peligrosas para su Android

"La verdad es que es algo increíble. Nadie piensa que le va a pasar y hasta que no le pasa a uno uno no cae en cuenta. A veces, yo estaba en mi casa y decía ¿esto es real? La acompañé el 15 de mayo al hospital y estábamos tomándonos fotos, haciéndonos bromas y piruetas. Me dijo mañana me quitan el tumor, mañana nos vemos. Luego pasaron las cirugías, los días y por el COVID-19 solo la podía ver su mamá. Fue como un infierno tener poca información", comentó Vandera.

El español también habló del momento en el que la familia de Álvarez y él se enteraron de que debían amputarle un pie para salvarle la vida.

"Nunca imaginamos que se iba a perder parte de la pierna, sabíamos que había un daño, pero no más. Cuando los médicos nos dijeron (la exreina no lo sabía aún) quedé en un shock, en silencio. Pero antes había llorado durante mes y medio porque estaba la probabilidad de que ella pudiera fallecer", señaló Vandera.

La familia y Vandera no sabían cómo iba a reaccionar la exreina ante la noticia y no sabían cómo decirle. "Afortunadamente ella fue la que dio el paso, nos ayudó a nosotros", dijo Valera.

Le puede interesar: La sensual foto de Aida Victoria Merlano que burló la censura de Instagram

La pareja contó que la noche antes a la cirugía jugaron parqués y estaban tranquilos. "Al día siguiente, antes de la operación, la miré, ella se estaba alejando y le hice un gesto de fuerza. Ella me miró, sonrió y dijo "sí, yo voy a ser fuerte" y ahí me derrumbé justo cuando ya no me vio", expresó Vandera.

Por último, recordó que en ese momento pensó en cuánta valentía tuvo la exreina.