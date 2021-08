Así respondió Miguel Polo Polo a cuestionamientos por contrato con Mintic

El uribista se convirtió en tendencia nacional en Twitter durante el 16 de agosto por cuenta de una denuncia publicada por el periodista Julio César González, más conocido como Matador, que cuestionó a Miguel Polo Polo por un presunto contrato por más de 18 millones de pesos que le adjudicó el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el año 2020.

Matador interrogó al polémico activista político por el contrato realizado con el Ministerio de las TIC, en medio reciente escándalo que ha envuelto a la cartera de Karen Abudinen por cuenta del extravío del anticipo de $70.000 millones para un contrato con Centros Poblados para la realización para conectar internet a zonas apartadas del país.

"¿Será que a @MiguelPoloP también le tocó un billetico de los $70.0000.000.000 de las MinTic? ¿Si Miguel Polo Polo aún no es profesional, qué papel jugó en este contrato?, ¿Cuáles eran sus funciones?, ¿Cuál fue su resultado?", señaló el periodista en su cuenta oficial, adjuntando un pantallazo de lo que sería el documento.

Ante los constantes cuestionamientos expresados por un sector de la opinión pública, así respondió el influenciador político: “A diferencia de Bolívar, Lesvy y otros mamertos, si soy profesional. Soy administrador público y estoy capacitado para administrar y gestionar el Estado".

En el documento publicado por González se puede leer que el contrato se suscribió de forma directa por $18.410.000 y en la descripción de las funciones puede leerse lo siguiente: "Prestar servicio de apoyo a la gestión al Grupo Interno de Trabajo para el Consorcio Social del Ministerio Único de Tecnología de la Información y las Comunicaciones en sus procesos operativos, técnicos y administrativos, en articulación por el modelo de operación por procesos de la entidad".

Polo Polo agregó, además, que no le debe explicaciones a Matador porque desde octubre de 2020 no hace parte del Mintic y que no lo haría con "alguien que asesinó a su padre", aseveró.

Esta no es la primera ocasión en la que tuitero uribista mencionó el tema, el 16 de agosto afirmó: "Que lindo lunes; soy tendencia en Twitter porque los mamertos andan llorando y haciendo berrinche por mis denuncias. Si supieran las que se vienen, se tirarían de la Torre Colpatria".