Así suena la nueva versión de "Caraluna" de Bacilos con Carlos Vives

La popular agrupación musical que alcanzó la cima de su éxito en los primeros años del siglo XXI, decidió darle un nuevo aire a uno de sus canciones más icónicas, 'Caraluna', que se ha convertido en un himno infaltable de alegría para millones de personas de todas las generaciones en América Latina y Europa.

Ahora, apostándole a un nuevo público, han invitado a productores jóvenes y artistas como Farruko para realizar un 'remake' de sus canciones más populares, en el nuevo álbum Abecedario.

"Esta es un canción que ha trascendido a todas las generaciones. Me he juntado con amigos de muchas edades, de 20 años hasta 50, y siempre me entró la curiosidad de saber cómo sonaría esta canción en manos de un productor joven", comentó Villamizar.

Escuche más de La Hora del Regreso:

Este es le primer relanzamiento que Bacilos está presentando y lo hace de la mano del samario. Sobre esto, Andre Lopes, el guitarrista de la agrupación dijo: "Carlos es un referente de la música nacional en Colombia. Recuerdo cuando yo era Dj en la década de los 90 y no conocía nada de la música latina y siempre que empezaba un toque la gente me pedía la 'Gota Fría'. Así que, 25 años después estar trabajando con él ha sido un honor".

La versión está disponible en todas las plataformas digitales para que todos los fanáticos del grupo puedan escucharla.