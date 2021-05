Aura Cristina Geithner enloquece las redes con sus atuendos para onlyfans

Aura Cristina Geithner sigue dejando encantados a sus seguidores en las redes sociales, la actriz de 54 años muestra con orgullo su esbelta figura a pesar de su edad.

La colombiana hizo una publicación con una serie de fotos a través de su Instagram donde viste con un corto vestido negro y un pronunciado escote de ‘animal print’. Las imágenes en poco tiempo ya tienen más de 86.000 likes.

Y es que se han vuelto comunes las publicaciones de este tipo por parte de la actriz a través de Instagram, donde su cuenta ya casi llega al millón de seguidores.

Es importante recordar que la actriz se convirtió hace poco en una de las modelos colombianas que más factura en Onlyfans, plataforma en la que ha compartido 102 fotografías y 6 videos, logrando conseguir más de 5.400 seguidores y alrededor de 10.000 'me gusta'.

"Vamos a tener todo tipo de contenidos, que de alguna manera he ido reforzando en mis redes. Yo soy mujer del entretenimiento, actriz, cantante y modelo, me encantan las cámaras y me enamoran", señaló Aura Cristina en diálogo con la emisora La FM.