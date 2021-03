Aura Cristina Geithner reveló lo que piensa su hijo de su contenido en redes sociales

Este tipo de contenidos, de fotos y videos, le ha generado a la popular artista bogotana una amplia lista de detractores que la señalan por la decisión de compartir estas publicaciones en plataforma sociales a su edad.

Hace poco, la recordada 'Potra Zaina', confesó que crearía una cuenta en la famosa plataforma de contenidos para adultos, explicando en W Fin de Semana, que su intención “es entregar un contenido respetuoso, muchos pensarán que me voy a convertir en una porno star, pero no es así. Me gusta ser creativa, me gusta jugar con los espacios y me enamoro de la cama, y no se necesita llegar a esos extremos para que los seguidores reales estén con uno”.

Le puede interesar: Mi intención es entregar un contenido respetuoso en OnlyFans: Aura Cristina Geithner

En una entrevista con otro medio de comunicación nacional, Pulzo, en donde también habló sobre esta nueva faceta en su carrera profesional, respondió una de las preguntas más dificiles: ¿Qué pensaba su hijo de este contenido que publicaba en redes sociales?

Le puede interesar: Aura Cristina Geithner podría incursionar en 'OnlyFans'

A pesar que algunos podrían imaginarse una respuesta negativa de su hijo Demian, fruto del matrimonio con el actor argentino Marcelo Dos Santos, es todo lo contrario a lo que muchos creen:

“Obviamente, alguna vez, él me comentó, me lo dijo: ‘Oye, mami, yo respeto tus publicaciones, pero hay unas con las que no estoy muy de acuerdo, pero yo las respeto. ¡Te admiro!’”, comentó Geithner.