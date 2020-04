Bárbara Mori se confiesa sobre su etapa como ‘Rubí’ en charla Ted

En 2004, la actriz uruguaya nacionalizada mexicana, Bárbara Mori, protagonizó una de las novelas con más éxito de la televisión mexicana, ‘Rubí’. Este proyecto le trajo un reconocimiento internacional a Mori, sin embargo, pese al triunfo también le trajo tristezas a si vida.

En su primera charla de TED, Bárbara contó que pese a que, aparentemente, tenía todo para ser feliz y su carrera se consagraba, no podría sentirse más sola y vacía.

“Yo no tenía ni idea que quería ser en la vida. En realidad mi físico me ayudó a entrar al modelaje y ahí me cuenta que me gustaba estar frente a cámaras, me di cuenta que quería ser actriz y que era mi pasión en la vida”, expresó.

La actriz reconoció que en ese momento vivió una “turbulencia emocional” muy fuerte que la hizo creer que no era merecedora del buen trato de la gente.

“Tuve una infancia súper difícil, muy alejada del amor. Gracias a esta historia de vida, las ganas de salir adelante y a escuchar la voz de mi corazón logré darle la vuelta a mi vida y convertir la pesadilla que viví en mi infancia en la vida hermosa que hoy tengo”, concluyó.