Bella Thorne debutará como directora de película pornográfica

La exestrella de Disney debutará en el cine para adultos con una producción que saldrá en la plataforma PornHub el próximo mes de septiembre.

El nombre de la película es 'Her and Him' y los papeles principales fueron otorgados a Abella Danger y Small Hands, actores populares en ese género de entretenimiento.

"Mi idea inicial fue crear una película navideña de horror, pero en cambio hice un filme hermoso y etéreo", señaló Bella Thorne en un vídeo.

Thorne saltó a la fama en 2010 al hacer parte de la serie ‘Shake It Up’ de Disney Channel y además ha trabajado como modelo para diferentes campañas publicitarias.