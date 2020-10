Beret anuncia colaboración con una cantante colombiana

En diálogo con La Hora del Regreso el cantante español Beret comentó cuál fue su reacción cuando se enteró que estaba nominado en la categoría de ‘Mejor álbum vocal pop’ de los Latin Grammy: “en ese momento estaba muy nervioso, siempre me pasa que cuando me dan este tipo de noticias no me lo creo, luego de cinco minutos lo asimilé y no puede de la felicidad”.

Por otro lado, el artista resaltó que dentro de sus objetivos está poder seguir siendo nominado a los premios Latin Grammy y por supuesto ganar muchos de ellos.

En cuanto a los colegas que están nominados en la misma categoría el español comento: “es todo un honor estar nominado, les tengo un aprecio y admiración muy grande. Personalmente me gustaría ganar, pero pase lo que pase estaré contento porque todos lo merecemos”.

Por último, Beret mencionó que su música a pasado por tantas circunstancias que se siente totalmente agradecido por ser nominado y que hará una celebración por lo alto si llegara a ganar.

“Ahora mismo estoy haciendo colaboraciones que me sacan de mi zona de confort”, añadió el cantante.