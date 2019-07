Cara Buono y una vida cosechada en solo éxitos

Cara Buono, actriz en Stranger Things , habló en la W, sobre su vida como artista, los procesos que tuvo que ejercer para llegar a protagonizar, y sus papeles más destacados dentro de la pantalla chica.

Dentro de sus duras decisiones, Buono contó detalles de cómo fueron los procesos que la llevaron a convertirse en una gran artista, teniendo en cuenta la vida un poco difícil que tuvo en sus inicios.

“Crecí en barrio peligroso, audicioné a una obra en Brodway, y allí comenzó toda mi carrera” dijo.

Además los consejos de algunas personas que sirvieron que no solo viera la actuación como algo primordial, y que pudiera ejercer otras vocaciones para tener alternativas “Alguien me decía no estudie actuación, enfoque su vida de otra manera, por eso opté por la ciencia política y el inglés, pero esto me ayudó bastante” puntualizó.

Por último habló de uno de sus papeles protagónicos y el cual ha simbolizado bastante durante lo que ha sido esta carrera lleno de muchos éxitos “Recibí una llamada, hice una prueba y así fue como llegue a tener el papel de la mamá de Hulk” sentenció.