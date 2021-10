Carla Giraldo contó si compartiría el premio con “las 4 babys” si gana Masterchef

La actriz y modelo Carla Giraldo compartió a través de sus redes sociales una ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores. Uno de los temas más comentados es su paso por Masterchef Celebrity.

Un curioso quiso saber qué haría la actriz si gana el concurso de cocina, pues actualmente hace parte del grupo de los finalistas junto al comediante Frank Martínez.

Por eso, le preguntaron si estaría dispuesta a compartir el millonario premio junto a sus amigas. Se trata del grupo de “las 4 babys” conformado por Viña Machado, Catalina Maya y Marbelle.

Lea también:

Sin rodeos, Carla Giraldo se sinceró sobre lo que piensa de la amistad y la relación que construyó con las demás famosas. Incluso dejó claro qué pasaría con el dinero si llega a ganar

“Yo no voy a compartir nada. Yo comparto mis alegrías con ellas, pero mi premio no. Aquí entré sola y me voy sola y un premio no vale más que un amigo. Ellos seguirán siendo mis amigos porque entre más amigos, más claridad. La plata, si me la gano, es mía”, dijo Carla Giraldo.

En la misma ronda de preguntas soltó un detalle sobre el monto que se llevaría el ganador. Según ella, “están en juego 200 millones de pesos”, por lo que sus seguidores asumieron que ese será el premio.

A continuación la confesión de Carla Giraldo.