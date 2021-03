Carmenza Gómez habla de su papel en el musical inspirado en la vida de Chavela Vargas

Carmenza Gómez, actriz que interpreta a Chavela Vargas, comentó en Sigue La W su experiencia en el musical ‘Chavela por siempre Vargas’ y cuando conoció a la artista. “Nunca pensé que en un sitio tan grande, como el Movistar Arena, se lograra una conexión tan grande como lo hicimos”.

Su conexión con Chavela Vargas “comenzó con estos discos que los traje de Cartagena”, los cuales “tienen unos 60 años”. Fue en esta ciudad cuando Carmenza Gómez empezó a oír a la artista. “Me cautivaba la música, pero no me interesaba mucho la vida de los intérpretes. Después de un tiempo, supe quién era Chavela: una mujer que ha vivido, sufrido, padecido y ha vivido con pasión. Se nota cuando ella canta. La música es el lenguaje de los intérpretes”.

Chavela “fue a Colombia dos veces”. En una de esas visitas, dio un concierto en Corferias, el cual la actriz Gómez describe como “único”. “A Chavela la trajo el mismo que está dirigiendo la obra: Mario José Álvarez”, quien después del concierto “me buscó para saludarla”. “Estaba sola en el camerino. La vi y no supe cómo saludarla. Lo único que hice, que fue espontáneo, fue arrodillarme. Quedó sorprendida, me levantó y nos abrazamos sin pronunciar una palabra. Fue un acto de devoción”.

“En la obra somos tres ‘Chavelas’, yo soy la vieja. Me parece tan grande que uno no la puede abarcar, ni siquiera nosotras tres. Es una tímida aproximación a su vida, su interpretación y a ese monstruo que era cuando salía al escenario”, explicó.

Cuando después de un año de pandemia el musical se estrenó, Gómez dijo que “fue un momento muy emocionante cuando logramos cristalizar este proyecto”. Y es que la obra fue interrumpida “varias veces” debido a las diferentes medidas de cuarentena. “Si alguno se infectaba, era el desastre. Cuando vino el día del estreno, yo empezaba a llorar y no podía creerlo. Qué energía tan bonita lo que estamos viviendo”, relató, añadiendo que este estreno es “doblemente significativo”.

“Lo único que pido es que la pandemia sea controlada, que no nos vuelvan a encerrar para que los espectáculos sigan abiertos, ya que el arte es curativo. Chavela decía ‘no te concentres en cantar bonito’; para mí, es fue clave”.

“Las Simples Cosas me convierten en Chavela Vargas. Esa canción me conmueve, me inspira”, afirmó. Esta es una canción “que toca tener edad, y haber vivido para entenderla en toda su magnitud”.