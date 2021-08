Carolina Cruz asegura que Lincoln Palomeque "está ganando faltas" por su ausencia

Las especulaciones sobre una posible ruptura entre la vallecaucana y el cucuteño surgieron tras un mensaje de cumpleaños que le envió el actor a su pareja, y madre de sus hijos, por medio de su cuenta oficial de Instagram.

La modelo ha pasado las últimas semanas disipando cualquier tipo de rumores de una supuesta separación con el actor, luego que sus seguidores registraran que su ausencia en las redes sociales de la conductora de televisión tendría que ver con el mal estado de su relación.

Y es que son varias las ocasiones en las que la presentadora ha salido a defender su hogar, asegurando que el artista ha estado por fuera de su hogar por proyectos labores, uno de ellos, 'Café, con aroma de mujer', que ya llegó a su fin, al menos en las jornadas de grabaciones.

Lea aquí: "Están en una película muy brava": Carolina Cruz despeja rumores de separación

"No me he separado porque no me he casado”, aseguró la presentadora de Día a Dia a su amiga Yaneth Waldman en un Instagram Live.

Recientemente, volvió a mencionar el tema y afirmó que cuando Palomeque cumpla con sus compromisos profesionales, deberá ponerse al día con sus tareas de paternidad luego de su prolongada ausencia.

“Me tiene que ayudar, le estoy poniendo las faltas, tiene muchos acumulados. Ya está a punto de terminar el primer proyecto, está a días de terminarlo”, afirmó Carolina Cruz en el programa La Red.