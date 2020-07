Carolina Gómez presume su cuerpo con bikini en la playa

La actriz Carolina Gómez no suele publicar en sus redes sociales imágenes en bikini. Por eso, una foto suya en la playa que publicó en Instagram sorprendió a sus seguidores.

En ella, luce feliz un bikini estampado y muestra su figura natural, admirada y envidiada por muchos, mientras levanta los brazos y hace la señal de la paz con ambas manos.

"Desde hace muchos años he vivido en ciudades construidas al pie del mar. Curiosamente, hacía MUCHÍSIMO no me metía en él (cosas que pasan cuando das por hecho lo que tienes). Así́ que decidimos encontrar una playa abierta y solitaria (por aquello del distanciamiento social) ¡y logré reencontrarme con esta experiencia TAN increíble que es el contacto con este gran regalo! (sic), publicó Gómez junto a la foto.

Además, como suele hacerlo en su canal de Youtube, la actriz compartió con sus seguidores las bondades que tiene el agua de mar.

"El agua marina es TAN sanadora. Aquí́ van 3 bondades para nuestra salud del agua de mar: Tiene una alta concentración de minerales que la hace especialmente interesante para nuestro organismo. Alivia el estrés y mejora el ánimo. Restablece el pH de la piel", dijo Gómez.