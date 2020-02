‘Colombia in my arms’ el documental que retrata las diferentes miradas de la paz

En diálogo con W Radio, Jenni Kivistö, codirectora del documental ‘Colombia in my arms’, habló de este proyecto en donde, junto a su compañero finlandés, relatan cómo se vive en Colombia después de la firma del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc.

"El país está fragmentado y polarizado por diferentes visiones. Cuando empezamos hacer la película la paz se veía en todos lados", añadió la directora Kivistö.

Jenni comentó que para la creación de este documental cogieron la historia de cuatro colombianos entre los que se encuentras: "un exguerrillero de las Farc, un campesino cocalero, una congresista, y una persona aristócrata".

En Colombia "todas las personas quieren la paz, pero tienen visiones diferentes sobre las visiones del país", señaló la directora de cine.

Kivistö, que nació en Finlandia, agregó que después de vivir siete años en Colombia se siente con propiedad para hablar de estos temas.

"Yo llevo en Colombia más de siete años, yo me considero en ese sentido colombiana porque he tenido una larga historia en el país. Todo fue una coincidencia, no esperábamos hacer una película sobre el posconflicto, pero se nos abrieron las puertas y ahí coincidimos que esto era muy importante para los colombianos", añadió Kivistö.

