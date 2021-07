Colombiano fue galardonado con importante premio de arquitectura

En La Hora del Regreso estuvo el arquitecto colombiano Giancarlo Mazzanti, quien acaba de recibir el importante premio RIBA internacional a la excelencia, por su obra en la ampliación del Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá, por ello destacó la importancia de este galardón y cómo llego a liderar esta importante obra.

“Es un premio con gran tradición y es de los cinco premios a nivel mundial de arquitectura, por eso estamos muy contentos de haberlo recibido (…) el proyecto fue un concurso ante jurados especializados y nos eligieron porque este sabe innovar en la idea de pensar el espacio”, afirmó.

Así mismo, destacó que después de haber pensado y ejecutado este proyecto, una de las características por las cuales se siente orgulloso es el reconocimiento de la gente en agradecimiento.

“A mí lo que más feliz me pone es cuando me reconocen, me agradecen y me dicen lo que disfrutan de este hospital, me ha pasado y es maravilloso”, dijo.

