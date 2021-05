“Combinación macabra entre brutalidad y locura”: Margarita Rosa sobre el Gobierno

El paro nacional en Colombia cumple ya casi un mes desde su inicio el 28 de abril que, en un inicio, buscaba el hundimiento de la reforma tributaria, pero que con el paso de los días se transformó en una indignación de un sector de la sociedad con el gobierno de Iván Duque.

Estas jornadas de protestas, en su mayoría pacíficas, se han visto empañadas por los hechos de violencia que se han evidenciado en imágenes y videos en medio de los enfrentamientos entre algunos manifestantes y la fuerza pública en las principales ciudades y vías del país.

Por esta razón, el ministro de Defensa, Diego Molano, afronta un debate de moción de censura en el Congreso de la República.

El jefe de la cartera de Defensa ya ha comparecido tanto ante el Senado, como ante la Cámara de Representantes, recintos en los que defendió el actuar de la fuerza pública en los manifestantes, asegurando que se han respetado los Derechos Humanos.

Luego de escuchar las palabras del ministro Molano, la columnista y presentadora colombiana Margarita Rosa De Francisco compartió su opinión en Twitter sobre lo que a ella le transmite el Gobierno Nacional.

El comentario de la también actriz generó opiniones divididas en redes sociales: unos criticaron que no dijera lo mismo de los actos vandálicos; otros apoyaron su postura ante el Gobierno.

