¿Cómo han cambiado las hermanas Kardashian-Jenner a los largo de su famoso reality show?

Más de 14 años frente a las cámaras y 21 temporadas dejan las hermanas Kardashian y Jenner en la historia de la televisión estadounidense. El programa que comenzó en el 2007 trajo seguidores y detractores, pero los cambios en las chicas fueron evidentes con el pasar de los años.

"Keeping Up With the Kardashians" no solo convirtió a estas mujeres en celebridades internacionales, sino que se volvió un referente y revolucionó la forma en que se realizan este tipo de contenidos. Gracias a ese éxito, Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West, Khloé Kardashian, Kendall y Kylie Jenner se posicionaron como modelos a seguir, además de empresarias en el mundo de la moda, maquillaje, perfumería e incluso la tecnología.

Podria leer:

Kim Kardashian West

En 2007, Kim era conocida por un video sexual y aspiraba a ser modelo. A lo largo de estos años se convirtió en una de las mujeres más poderosas del mundo del espectáculo, tiene su propia línea de maquillaje, aplicación de juegos basada en su vida, línea de ropa y es estudiante de leyes.

Está casada con el rapero Kanye West y tiene cuatro hijos.

Foto: Getty Images.

Kris Jenner

Tenía 51 años al comienzo del programa y estaba casada con el medallista olímpico Bruce Jenner, quien se convirtió en Caitlyn. Ahora tiene 64 años y más de una decena de inyecciones en los labios, implantes, botox y estiramientos faciales. Ha sido criticada por controlar el dinero de sus hijos.



Foto: Getty Images.

Kourtney Kardashian

Apareció cuando tenía 28 años y trabajaba en su negocio Dash con Khloé y Kim, y era novia de Scott Disick. Ahora es la directora de un sitio web de estilo de vida y es madre soltera de tres hijos, Mason, Penelope y Reign. Hace poco tuvo una pelea fuerte con su hermana Kim que no permitió la grabación del programa por unos días.



Foto: Getty Images.

Kylie Jenner

Era una niña de 10 años cuando el mundo la conoció. Ahora tiene su propia línea de maquillaje y a sus 23 años está a punto de ser multimillonaria. Es madre de Stormi junto con el rapero Travis Scott, con quien ya no convive.



Foto: Getty Images.

Khloé Kardashian

Tenía 23 años y tras la separación con el exjugador de baloncesto Lamar Odom tuvo un cambio drástico en su físico. Fundó su propia marca de ropa y hace poco se sometió a una cirugía plástica que le cambió, por completo, su cara. Además, tiene una niña de dos años con su novio Tristan Thompson.



​​​​​​​Foto: Getty Images.

Kendall Jenner

En 2007 era una niña de 11 años y ahora es una reconocida modelo que, incluso, ha estado en las grandes pasarelas como 'Victoria Secret', Oscar de la Renta, Chanel, entre otras. Ha sido relacionada con varios famosos, pero no tiene un noviazgo confirmado ni hijos.



Foto: Getty Images.