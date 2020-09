Así respondió Jessica Cediel ante las críticas por sus fotos

La presentadora Jessica Cediel, quien se ha caracterizado por su alegría y cariño en sus redes sociales, le contestó a aquellas personas que la han criticado por mostrar su cuerpo en fotos en Instagram.

Precisamente, por medio un video en esta red social, Cediel dijo que no entendía "por qué hay gente tan boba (...), monté un video mostrando mis abdominales con toda la intención de la vida. ¿Por qué? Porque quiero, puedo, no me da miedo, es mi cuenta, tengo el abdomen así, me siento orgullosa de él y quiero mostrarlo".

El video se debe a una publicación de hace unos días en la que exhibe su abdomen y su esbelta figura, la cual ya tiene más de un millón de reproducciones y más de 400.000 'me gusta', y que ha dejado comentarios positivos y negativos hacia la modelo.