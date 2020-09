Versión femenina de ‘Hawái’ responde a Maluma por la letra de su canción

La compositora española Beatriz Luengo se volvió viral en redes sociales tras publicar una nueva versión de la canción ‘Hawái’ de Maluma, cambiándole la letra para responder al cantante colombiano.

Con las modificaciones a la letra, la joven española cambia totalmente el sentido de la canción, haciendo que en esta versión la mujer se muestra autosuficiente.

“Créeme que no me hace falta nada, absolutamente nada, Hawái de vacaciones y tú dedicando canciones. Cuanta falsa en Instagram para que no vea cómo me chequeas”, dice el coro de la nueva versión.

El video ya cuenta con más de un millón de reproducciones y los comentarios son buenos para la joven por su cambio a ‘Hawái’.