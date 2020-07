Comparan al papá de Paulina Vega con Gianluca Vacchi

Paulina Vega presentó a su padre Rodolfo Vega Llamas por medio de un video, en donde salen bailando la canción de champeta “La voladora” de Sayayin. “Les presento a mi papá”, escribió Paulina en su Instagram.

En la publicación, se puede ver a la ex señorita Colombia con un vestido largo de color verde y un saquillo corto rosado, y moviendo sus caderas al ritmo de este género musical. Por su parte, Rodolfo Vega tiene puesto un pantalón café, una camisa manga larga negra y una gorra.

El video tuvo muchas reacciones, pero algo que llamó la atención de sus seguidores, fue el parecido del padre de Paulina vega con Gianluca Vacchi. Sin embargo, otros internautas los felicitaron por su baile y la belleza de los dos.

Le puede interesar:

“Gianluca, no, no es”, “Jajajaj divino”, “pensé que era Gianluca Vacchi... está igual de churro”, “el suegro que muchos desearían tener”, “juepa, carajo, así es como se quiere a un papá”, “yo si decía q la locura no era hurtada”, “hermosa. Siempre con la actitud al 100”, “hermosos, que dúo más dinámico”, fueron algunos de los comentarios que sus seguidores escribieron en la publicación.